РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как произошли две смертельные аварии в Тартумаа — в обеих погибли водители

Вчера в Тартумаа произошло две трагических аварии. Очевидно, оба водителя употребляли алкоголь, с вождением в пьяном виде у них были проблемы и раньше.

ДТП близ Элва

Вчера утром случайный прохожий обнаружил в Тартумаа в деревне Кюлаасеме Стоящий в кювете аварийный Fiat Palio. Полиция пояснила, что автомобиль двигался со стороны Элва в направлении Вильяндиского шоссе, когда водитель, проезжая по гравийной дороге, после поворота потерял управление, съехал в кювет и автомобиль перевернулся через крышу.

В автомобиле находился водитель, 57-летний местный житель, он был один. Он получил в аварии травмы, которые были смертельными. Использовал ли водитель ремень безопасности в соответствии с требованиями, еще выясняется.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что полиция ранее несколько раз задерживала за рулем этого же водителя в то время, когда он употреблял алкоголь. "Может ли быть среди причин этой аварии и опьянение, выяснят в ходе экспертизы", — сказал он.

ДТП близ Тарту