23.07.2018, 20:55

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как произошли две смертельные аварии в Тартумаа — в обеих погибли водители

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rus.delfi.ee
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Вчера в Тартумаа произошло две трагических аварии. Очевидно, оба водителя употребляли алкоголь, с вождением в пьяном виде у них были проблемы и раньше.

ДТП близ Элва

Вчера утром случайный прохожий обнаружил в Тартумаа в деревне Кюлаасеме Стоящий в кювете аварийный Fiat Palio. Полиция пояснила, что автомобиль двигался со стороны Элва в направлении Вильяндиского шоссе, когда водитель, проезжая по гравийной дороге, после поворота потерял управление, съехал в кювет и автомобиль перевернулся через крышу.

В автомобиле находился водитель, 57-летний местный житель, он был один. Он получил в аварии травмы, которые были смертельными. Использовал ли водитель ремень безопасности в соответствии с требованиями, еще выясняется.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что полиция ранее несколько раз задерживала за рулем этого же водителя в то время, когда он употреблял алкоголь. "Может ли быть среди причин этой аварии и опьянение, выяснят в ходе экспертизы", — сказал он.

ДТП близ Тарту

Вчера около 20:50 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в волости Тарту в деревне Кобрату на шоссе Йыхви-Валга-Тарту, где максимально разрешенная скорость — до 90 км/ч. По первоначальным данным, двигавшийся из Тарту в сторону Йыхви BMW 530d на пологом повороте съехал с дороги.

Из съехавшего в кювет и перевернувшегося через крышу автомобиля вылетел управлявший автомобилем 46-летний мужчина. Он отлетел на несколько десятков метров на пешеходно-велосипедную дорожку так, что получил опасные для жизни травмы и умер на месте происшествия. В автомобиле также находилась спутница жизни мужчины, 33-летняя женщина, которая пострадала и была доставлена в больницу.

ТОП

Полиция и ранее неоднократно задерживала управлявшего BMW мужчину за рулем в то время, когда он употреблял алкоголь, и мужчина был наказан за эти нарушения. Женщина на месте происшествия рассказала полицейским, что они оба употребляли алкоголь. Окончательный ответ относительно их трезвости даст проводящаяся в рамках уголовного производства экспертиза.

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