04.08.2018, 10:25

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как мужчина на параплане упал в озеро в Йыгевамаа


rus.delfi.ee
EST

В четверг в 20:45 Центр тревоги получил вызов на озеро Айду в деревне Кыпу в Пыльтсамаа, где летевший на параплане 31-летний мужчина упал в воду. Смотрите, как это произошло.

Отмечается, что во время совершения поворота мужчина чересчур сильно приблизился к водоему, в результате чего транспортное средство задело поверхность воды и мужчина упал. Его близкие, которые находились на берегу, поспешили ему на помощь и вытащили из воды.

Прибывшие на место медики отвезли мужчину в больницу для проверки состояния здоровья.

Один из очевидцев сказал Delfi, как пострадавшему сильно повезло, поскольку он не умеет плавать.

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