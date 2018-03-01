РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, что предшествовало вынужденной посадке самолета SmartLynx

На реконструкции вы увидите, как разворачивались события, которые предшествовали вынужденной посадке самолета SmartLynx в Таллиннском аэропорту вчера вечером. Что именно стало причиной ошибки, до сих пор неясно, расследование идет.

По предварительной информации, воздушное судно Airbus A320-214, принадлежащее SmartLynx Airlines Estonia OÜ, в рамках тренировочного полета с семью членами экипажа на борту стартовало из Таллиннского аэропорта в 12:03. В ходе тренировки оттачивалось приближение к взлетной полосе и посадка. В 17:04 судно приблизилось к взлетной полосе в сторону Лагеди, после чего не смогло набрать высоту и задело полосу. По описанию The Aviation Herald, во время столкновения наблюдались искры. После этого самолет вновь поднялся в воздух, повернул налево и совершил вынужденную посадку в направлении озера Юлемисте.

В ходе случившегося двое находившихся на борту человек получили легкие травмы.