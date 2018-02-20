РЕКОНСТРУКЦИЯ: При столкновении поезда и грузовика под Кейла пострадали 9 человек

В Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.

Как сообщает полиция, Центр тревоги получил сообщение о ДТП сегодня в 8:30 утра. По первоначальным данным, пассажирский поезд двигался из Рийзипере в сторону Таллинна, когда на переезде в Кулна произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения локомотив и первый вагон сошли с рельс.

Грузовик был настолько серьезно деформирован, что что потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины. По первоначальным данным, тяжелые увечья получили машинист поезда, 50-летний мужчина, и водитель грузовика, 49-летний мужчина.