РЕКОНСТРУКЦИЯ: Ночью в Палдиски с обрыва в море упал BMW. Владелец установлен, но он пропал

В ночь на пятницу со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Вечером полиция сообщила, что личность владельца автомобиля установлена, но его местонахождение неизвестно.

Людей в машине обнаружено не было. Спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. На место прибыл кран, и автомобиль был доставлен на берег. У транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Подушки безопасности раскрыты.

В субботу утром продолжатся поиски с гидролокатором. Было инициировано уголовное производство.