06.04.2018, 20:10

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Ночью в Палдиски с обрыва в море упал BMW. Владелец установлен, но он пропал

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rus.delfi.ee
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В ночь на пятницу со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Вечером полиция сообщила, что личность владельца автомобиля установлена, но его местонахождение неизвестно.

Людей в машине обнаружено не было. Спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. На место прибыл кран, и автомобиль был доставлен на берег. У транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Подушки безопасности раскрыты.

В субботу утром продолжатся поиски с гидролокатором. Было инициировано уголовное производство.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Ночью в Палдиски с обрыва в море упал BMW. Владелец установлен, но он пропал

06.04.2018
В ночь на пятницу со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Вечером полиция сообщила, что личность владельца автомобиля установлена, но его местонахождение неизвестно.
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