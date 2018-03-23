РЕКОНСТРУКЦИЯ: Машина телеведущей потеряла управление и вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком

Автомобиль, которым управляла ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, вчера вечером столкнулся с грузовиком. Женщина сейчас в больнице, ее состояние тяжелое.

ДТП произошло поблизости от ветряной мельницы Адавере. Как видно на реконструкции, это прямой участок дороги. Согласно первоначальным показаниям водителя грузовика, Opel двигался по своей полосе, когда в какой-то момент потерял управление и вылетел на встречную полосу, где машины столкнулись. Спасателям пришлось вырезать Лахтейн из деформировавшегося автомобиля.

Оперативный руководитель Лыйнаской префектуры Кристьян Томмингас описал, что участок дороги на месте происшествия был покрытым кашей из мокрого снега и скользким.