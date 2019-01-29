РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошло столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ, в котором пострадало девять человек

В Таллинне в Ласнамяэ сегодня рано утром столкнулись городской автобус и грузовик. В ДТП пострадало девять человек, трое из них тяжело.
Смотрите, как это было. Подробности аварии здесь.
В Таллинне в Ласнамяэ сегодня рано утром столкнулись городской автобус и грузовик. В ДТП пострадало девять человек, трое из них тяжело.
Смотрите, как это было. Подробности аварии здесь.
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