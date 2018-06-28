28.06.2018, 17:04

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария в Тартумаа

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Liiklusõnnetus Haaval
Liiklusõnnetus HaavalFoto: Anni Õnneleid

Вчера в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили ранения.

19-летняя девушка, которая не была пристегнута ремнями безопасности, находится в больнице в критическом состоянии. Остальные трое пострадавших отделались легкими травмами.

Сообщение об аварии на 120 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга поступило в Центр тревоги в 20:25.

По предварительным данным, ехавший из Тарту в Йыхви Mercedes Benz по неизвестной причине на пологом правом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Citroen. Удар был настолько сильным, что Citroen после столкновения перевернулся на крышу. Спасателям пришлось вызволять находившихся в нем людей. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. В машине находился также маленький ребенок, которого доставили в больницу.

Также в больницу были доставлены и трое человек из Mercedes, среди которых - 19-летняя девушка. Она не была пристегнута ремнями безопасности.

Как сообщили в полиции, с ребенком сейчас все хорошо. Двое мужчин идут на поправку, их жизни ничего не угрожает. Сидевшая на заднем сиденьи 19-летняя девушка в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировалось.

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