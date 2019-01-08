РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария в Пылтсамаа, которая унесла жизни двух человек

Вчера в Пылтсамаа произошла тяжелая авария, в результате которой погибли два человека. Еще один человек получил тяжелые травмы.
08.01.2019, 17:20
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Авария произошла, когда грузовик занесло и он отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Mazda, которым управлял 23-летний мужчина. Водитель скончался на месте происшествия. Тяжелые травмы получили еще два находившихся в Mazda человека, один из которых скончался на пути в больницу.
Также не удалось избежать столкновения двигавшемуся сзади Mazda автомобилю Ford Transit.
Точные обстоятельства выяснит следствие.
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