РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария в Пылтсамаа, которая унесла жизни двух человек

Авария произошла, когда грузовик занесло и он отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Mazda, которым управлял 23-летний мужчина. Водитель скончался на месте происшествия. Тяжелые травмы получили еще два находившихся в Mazda человека, один из которых скончался на пути в больницу.

Также не удалось избежать столкновения двигавшемуся сзади Mazda автомобилю Ford Transit.

Точные обстоятельства выяснит следствие.