РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла авария, в которой погиб мотоциклист — известный дизайнер

В понедельник дизайнер Маргус Трийбманн съехал на мотоцикле с дороги на Сааремаа. Его жизнь спасти не удалось.

В понедельник в 14:47 полиция получила сообщение, что в волости Сааремаа в деревне Ванамыйза на 6,5 километре дороги Вайвере-Вятта мотоцикл съехал с дороги.

По первоначальным данным, двигавшийся со стороны Вятта в сторону Вайвере мотоциклист на пологом повороте налево отклонился с дороги направо. Трийбманн умер от полученных травм на месте происшествия. Работавшие на месте полицейские установили, что мотоциклист имел права соответствующей категории и был в защитном шлеме.

На отрезке дороги, где произошло трагическое ДТП, разрешенная скорость оставляет 90 км/ч. Дорога была сухая и видимость хорошая. "Сейчас еще рано говорить, при каких обстоятельствах мужчина съехал с дороги", — сказал полевой руководитель Курессаареского отделения полиции Тамбет Олль.