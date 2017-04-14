РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП в Ляэне-Вирумаа: У одного из водителей не было водительских прав

Тяжелое ДТП произошло вчера примерно в 6:55 на 163 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погибла 45-летняя женщина и пострадали двое мужчин, ссобщила Идаская префектура.

По первоначальным данным, микроавтобус Ford ехал из Раквере в сторону Тапа, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. В результате столкновения травмы получили 33-летний водитель Toyota и 53-летний водитель микроавтобуса. 45-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия.

Согласно данным, все участники ДТП были пристегнуты. У фургона была летняя резина, поверхность проезжей части была покрыта слякотью.

Водитель легковушки не имел водительских прав.