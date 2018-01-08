РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП с двумя погибшими: из-за скользкой дороги столкновения было не избежать

В воскресенье в 21:41 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Пыхья-Пярнумаа, где в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло два человека.

Авария произошла на 101 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По предварительным данным, ехавший из Таллинна в сторону Пярну водитель легкового авто Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречку и правой стороной врезался в ехавший из Пярну в сторону Таллинна грузовик Mercedes-Benz. В результате столкновения легковушка съехала в кювет. Ее пассажиры — 49-летняя женщина и 53-летний мужчина — погибли на месте. Находившийся за рулем 27-летний мужчина был доставлен больницу. Был ли он пьян, пока неизвестно.

Водитель грузовика, 48-летний гражданин Латвии, не пострадал. В обеих машинах люди были пристегнуты ремнями безопасности, резина также соответствовала требованиям.