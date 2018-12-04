04.12.2018, 14:36

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП: Как произошла авария на Хийумаа, в которой погиб местный политик Юллар Падари

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rus.delfi.ee
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О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение в понедельник за несколько минут до 19 часов. Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200.

В столкновении машин находившийся за рулем легковушки мужчина пострадал настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Находившаяся в легковушке в качестве пассажирки женщина и водитель грузовика также пострадали в ДТП, и их доставили для дополнительного осмотра в больницу.

Погибший — известный на Хийумаа политик Юллар Падари, в 2000 году ставший в 30-летнем возрасте старейшиной волости Кяйна и 9 лет ее возглавлявший, а по результатам последних местных выборов был избран депутатом собрания волости Хийумаа.

”Он был рассудительным, понимающим человеком”, — сказал о Падари председатель горсобрания Айвар Вийдик, отметив, что политик был очень активным депутатом. ”Ставил нужные вопросы в правильный момент”.

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