РЕКОНСТРУКЦИЯ: Аварию близ озера Харку совершил нетрезвый водитель фургона

1 декабря в Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети, самому младшему всего три месяца. В ходе расследования выяснилось, что виновником аварии стал нетрезвый водитель фургона.

Согласно первоначальным данным, в 16:10 автомобиль Ford, которым управлял 37-летний мужчина, совершал обгон и столкнулся с ехавшим по встречной полосе Opel, задев при этом еще и BMW. Автомобилем BMW управлял 28-летний мужчина.

За рулем Opel находилась 33-летняя женщина, в салоне также были 31-летний мужчина и трое детей. Они все были доставлены в больницу, как и водитель Ford. Управлявший BMW мужчина не пострадал.