РЕКОНСТРУКЦИЯ: Авария на Петербургском шоссе, в которой пострадали шесть человек

На реконструкции видно, каким образом вчера на Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадало шесть человек, в том числе двое детей.

В воскресенье в 13:46 поступило сообщение об аварии на пересечении Петербургского шоссе и Таллиннской окружной дороги, где, по предварительным данным, 46-летний мужчина на легковом автомобиле Mitsubishi Outlander при совершении поворота налево столкнулся с приближавшимся со стороны Петербургского шоссе легковым автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Со стороны Петербургского шоссе приближался и легковой автомобиль BMW под управлением 35-летнего мужчины, который во избежание столкновения попытался совршить объезд, но врезался в дорожный знак.

Водителя и пассажиров Volkswagen (8-летнего мальчика и 41-летнюю женщину), водителя и пассажира Mitsubishi (73-летнего мужчину) и находившегося в BMW 10-летнего мальчика доставили в больницу.