РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИИ: В Ярвамаа столкнулись грузовик и легковушка, пострадали трое

Во вторник утром произршло ДТП в Ярвамаа. Согласно первоначальным данным, пострадали три человека. ДТП произошло в деревне Мустла-Нымме на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

По первоначальным данным, грузовик Volvo, который ехал со стороны Пайде, повернул на обочину, чобы избежать столкновения с совершающей обгон машиной серого цвета. Машина с кузовом "Универсал" ехала навстречу со стороны Таллинна.

Во время маневра водитель грузовика потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Fiat. За рулем грузовика находился 34-летний мужчина, за рулем Fiat - 28-летняя женщина.

В результате столкновения пострадал водитель грузовика, водитель легковушки, а также еще находившиеся в ней два человека.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП, полиция просит позвонить по инфотелефону полиции 6123000.