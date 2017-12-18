18.12.2017, 20:00

РЕКОНСТРУКЦИЯ: 15-летний подросток погиб под колесами грузовика, пролезая между его кузовом и прицепом

 (69)
rus.delfi.ee
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В воскресенье около трех часов дня на Таммсааре теэ в Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний юноша.

Согласно первоначальным данным, грузовик с прицепом с латвийскими номерными знаками направлялся из Мустамяэ в сторону Ыйсмяэ и был вынужден из-за пробки остановиться на пешеходном переходе.

Двое подростков начали переходить дорогу и пролезли между грузовиком и прицепом, а когда третий подросток последовал за ними, грузовик начал движение. 15-летний юноша получил тяжелые травмы и скончался на месте.

43-летний водитель грузовика был трезв и имел права соответствующей категории. Детали инцидента выяснит уголовное производство.

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