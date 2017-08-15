РЕКОНСТРУКЦИЯ: 10 лет тюрьмы и трое погибших. Как произошло трагическое ДТП в Ида-Вирумаа

В понедльник Вируский уездный суд признал Яана Пийма виновным в совершении ДТП, повлекшим за собой смерть троих человек, приговорив к десяти годам лишения свободы. Смотрите реконструкцию ДТП.

В деревне Коогу волости Азери в Ида-Вирумаа в августе 2016 года произошло тяжкое ДТП: столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли двое человек: 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек. В больницу были доставлены 27-летний водитель и 21-летняя девушка, которая утром скончалась.

По первоначальным данным, 27-летний водитель автомобиля марки BMW, при выезде с автозаправочной станции поворачивал направо. Водитель потерял управление над автомобилем на скользкой дороге после дождя, заднюю часть машины вынесло на встречную полосу, по которой ехал автобус со стороны Нарвы в Таллинн.