Реальная проблема: в Ласнамяэ загорелась 16-этажка

В понедельник Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кивила в столичном районе Ласнамяэ из 16-этажного здания валит дым.

По данным спасателей, возгорание произошло в квартире, в электрическом щитке, и опасности к их приезду уже не было.

“К сожалению, в доме была реальная проблема. Необходимо иметь возможность открыть незадымленный подъезд без ключей, в том числе электронных. Однако в этом высотном здании такой возможности опять не было”, - сообщил Пыхьяский центр спасения.

Квартирный товарищества должны ужесточить способы безопасной эвакуации и другие требования пожарной безопасности. Это касается как ATS (автоматическая противопожарная система сигнализации)и механической системы удаления дыма, так и шланговой системы. К тому же при включении системы ATS лифт дома должен ехать на первый этаж и открывать двери. С выполнением этих требований тоже были сложности. Члены квартирного товарищества должны серьезно относиться за уходом ATS-системы.

На прошлой неделе произошло несколько пожаров, где жизням людей угрожала реальная опасность. К сожалению, было ясно, что многие требования пожарной безопасности в высотных зданиях не выполнены. При возникновении вопросов члены квартирного товарищества должны обращаться в бюро надзора безопасности Пыхьяского центра спасения. Бюро обещает в ближайшее время проявить повышенное внимание к выполнению требований пожарной безопасности в высотных зданиях.