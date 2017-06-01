Разозлившийся из-за цены клиент получил удар в лицо от сотрудника представительства Škoda

Вчера в находящемся на улице Пирни в Таллинне представительстве Škoda завязалось драка между клиентом и персоналом.

По словам сотрудников представительства, мужчина был агрессивно настроен, ругался матом и делал угрожающие движения в сторону сотрудников. Для предотвращения одного из таких жестов сотрудник представительства вынужден был применять силу в целях самозащиты.

Затем мужчина сел в автомобиль и уехал. Информацию передали полиции, которая остановила его на улице Валдеку. Как сообщает полиция, у 21-летнего мужчины алкогольного опьянения обнаружено не было, признаков наркотического опьянения не наблюдалось.

Delfi связался с мужчиной, который рассказал свою сторону истории. По его словам, он продает свой Lexus 2007 года. Поэтому он отправился в представительство, чтобы оформить там акт купли-продажи. Сотрудник открыл объявление о продаже на Auto24.

”Он даже не посмотрел автомобиль, ему хватило года. И назвал цену 8000 евро. Не посмотрев автомобиль!", — рассказывает мужчина и признает, что в приступе гнева отпустил в отношении сотрудника пару нелестных слов в стиле ”подними свою задницу и посмотри”.

”В итоге я ушел из представительства. Был уже у двери, когда подошел уже другой сотрудник и без единого слова набросился на меня с кулаками”, — объясняет пострадавший.

Молодой человек добавил, что в тот день он ехал на похороны. Он направлялся на кладбище Мяннику, когда его задержала полиция и проверила трезвость.

”Сказали, что на основе тестов претензий нет. Потом уже сам подумал: у меня-то есть претензия. Почему какой-то продавец напал на меня?”, — говорит мужчина. После похорон он отправился в травмпункт, где экспертиза показала кровоподтек на нижней губе и гематому в левой части головы.

В представительстве Škoda ответили, что у них есть запись с камеры наблюдения, на которой запечатлен инцидент, но Škoda решила не передавать ее Delfi. Дополнительных комментариев фирма не дала и не ответила на вопрос о том, получил ли клиент удар в лицо от их сотрудника.