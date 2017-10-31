31.10.2017, 18:14

Размахивавший ножами и ликвидированный полицией мужчина был братом соучредителя Transferwise

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня около 11.00 на площади Вабадузе был застрелен полицией мужчина, размахивавший двумя ножами. По данным Delfi, это был Яанус Кяярманн, брат Кристо Кяярманна, соучредителя и управляющего всемирно известной компании Transferwise.

В конце октября Яанус стал публиковать на своих страницах в социальных сетях параноидальные сообщения. Весной этот мужчина разделся догола перед зданием Рийгикогу.
Знавшие Яануса люди, с которыми поговорил Delfi, не общались с ним годами, но некоторые из них признали, что такое поведение мужчины совершенно неожиданно для них, так как Яанус Кяярманн происходит из порядочной семьи и ничего подобного раньше за ним не замечалось.

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