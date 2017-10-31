Размахивавший ножами и ликвидированный полицией мужчина был братом соучредителя Transferwise

Сегодня около 11.00 на площади Вабадузе был застрелен полицией мужчина, размахивавший двумя ножами. По данным Delfi, это был Яанус Кяярманн, брат Кристо Кяярманна, соучредителя и управляющего всемирно известной компании Transferwise.

В конце октября Яанус стал публиковать на своих страницах в социальных сетях параноидальные сообщения. Весной этот мужчина разделся догола перед зданием Рийгикогу.

Знавшие Яануса люди, с которыми поговорил Delfi, не общались с ним годами, но некоторые из них признали, что такое поведение мужчины совершенно неожиданно для них, так как Яанус Кяярманн происходит из порядочной семьи и ничего подобного раньше за ним не замечалось.