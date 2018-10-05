Разъезжавший без прав по городу на BMW молодой человек на месяц отправится за решетку

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Politsei, käerauad Foto: Andres Putting

В среду суд назначил 21-летнему мужчине, который в августе этого года без прав разъезжал на автомобиле BMW по Пярну, наказание в виде ареста сроком на 30 дней.