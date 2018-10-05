05.10.2018, 13:10

Разъезжавший без прав по городу на BMW молодой человек на месяц отправится за решетку

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
Politsei, käerauadFoto: Andres Putting

В среду суд назначил 21-летнему мужчине, который в августе этого года без прав разъезжал на автомобиле BMW по Пярну, наказание в виде ареста сроком на 30 дней.

Ранее мужчина уже наказывался за такое же деяние. Тогда он даже попытался скрыться от полиции.

Представитель пярнуского отделения полиции Юллар Кютт рассказал, что нарушителя помог задержать внимательный таксист.

Tallinn Hockey weekend
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