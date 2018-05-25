25.05.2018, 14:30

Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

 (35)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 20
Funwithgun-33
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.

Речь идет о насилии, лишении свободы, вымогательствах, преступлениях, связанных с огнестрельным оружием и наркотиками.

”По информации полиции, разногласия связаны, помимо прочего, с черным строительным бизнесом и долгами. Если зарплаты по-черному не выплачены, в легкую возникают разногласия”, — поведал криминальный инспектор полиции Хельсинки Петри Райниала.

Один из возможных случаев применения насилия произошел в январе. Шестеро подозреваемых ограбили жертву в его доме в Вантаа и вывезли его в район Эспоо в лес. Там его избили и стреляли близ него — в землю.

Из эспооского леса мужчину вывезли в промышленный район Таттарисуо, и там издевались всю ночь.

”Полиция подозревает, что жертве влили ликер из морошки, чтобы он выдержал насилие”, — добавил Райниала.

У жертвы требовали денег. Он спасся лишь на следующий день: его родственники заплатили тысячи евро.

Прокурор предъявил обвинение в ограблении и насильственном лишении свободы. Под стражей по-прежнему остаются четверо, суд над ними начнется на следующей неделе.

”Я за свою карьеру не припомню подобного случая”, — признался прокурор Микко Ларкиа.

По его словам, мотив действий до сих пор не совсем ясен.

Всего же было задержано девять лиц, допрошено же — около 20. Все жертвы и подозреваемые — из Эстонии. У некоторых — запрет на въезд в Финляндию и уголовное прошлое.

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