Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.
Речь идет о насилии, лишении свободы, вымогательствах, преступлениях, связанных с огнестрельным оружием и наркотиками.
”По информации полиции, разногласия связаны, помимо прочего, с черным строительным бизнесом и долгами. Если зарплаты по-черному не выплачены, в легкую возникают разногласия”, — поведал криминальный инспектор полиции Хельсинки Петри Райниала.
Один из возможных случаев применения насилия произошел в январе. Шестеро подозреваемых ограбили жертву в его доме в Вантаа и вывезли его в район Эспоо в лес. Там его избили и стреляли близ него — в землю.
Из эспооского леса мужчину вывезли в промышленный район Таттарисуо, и там издевались всю ночь.
”Полиция подозревает, что жертве влили ликер из морошки, чтобы он выдержал насилие”, — добавил Райниала.
У жертвы требовали денег. Он спасся лишь на следующий день: его родственники заплатили тысячи евро.
Прокурор предъявил обвинение в ограблении и насильственном лишении свободы. Под стражей по-прежнему остаются четверо, суд над ними начнется на следующей неделе.
”Я за свою карьеру не припомню подобного случая”, — признался прокурор Микко Ларкиа.
По его словам, мотив действий до сих пор не совсем ясен.