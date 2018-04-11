Расследование трагедии в Пярнумаа прекращено: водитель провалившегося под лед микроавтобуса был пьян, он погиб

Полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное дело, в рамках которого расследовали инцидент, в ходе которого 6 февраля поблизости от порта Муналайд на море провалился под лед микроавтобус. Тогда спаслись два человека и погибли четыре, в числе последних управлявший микроавтобусом молодой мужчина.

"Случившееся — это крайний пример того, насколько непредсказуем и опасен пьяный человек за рулем. Это был несчастный случай, который не должен был произойти", — сказала прокурор Мерри Тийтус.

Трагический несчастный случай спровоцировал находившийся в состоянии уголовно наказуемого опьянения водитель, который решил выехать на морской лед в то время и в том месте, где этого нельзя было делать. Уголовное дело прекращают, поскольку виновный погиб.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что, к сожалению, случившееся — это очень трагический пример того, какими могут быть последствия, когда за руль садится пьяный человек. "Поступки пьяного человека непредсказуемы и такой человек на дороге опасен как для себя, так и для других", — добавил Кыплас.

Ход событий 6 февраля:

Компания из шести человек 6 февраля проводила время в расположенном в Пярнумаа частном доме, совместно употребляя алкоголь. Все в компании пили и знали, что и другие употребляли алкоголь. В какой-то момент решили поехать на Кихну, за руль сел 28-летний мужчина.