11.04.2018, 16:22

Расследование трагедии в Пярнумаа прекращено: водитель провалившегося под лед микроавтобуса был пьян, он погиб

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rus.delfi.ee
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Munalaiu Foto: Prokuratuur

Полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное дело, в рамках которого расследовали инцидент, в ходе которого 6 февраля поблизости от порта Муналайд на море провалился под лед микроавтобус. Тогда спаслись два человека и погибли четыре, в числе последних управлявший микроавтобусом молодой мужчина.

"Случившееся — это крайний пример того, насколько непредсказуем и опасен пьяный человек за рулем. Это был несчастный случай, который не должен был произойти", — сказала прокурор Мерри Тийтус.

Трагический несчастный случай спровоцировал находившийся в состоянии уголовно наказуемого опьянения водитель, который решил выехать на морской лед в то время и в том месте, где этого нельзя было делать. Уголовное дело прекращают, поскольку виновный погиб.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что, к сожалению, случившееся — это очень трагический пример того, какими могут быть последствия, когда за руль садится пьяный человек. "Поступки пьяного человека непредсказуемы и такой человек на дороге опасен как для себя, так и для других", — добавил Кыплас.

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Ход событий 6 февраля:

Компания из шести человек 6 февраля проводила время в расположенном в Пярнумаа частном доме, совместно употребляя алкоголь. Все в компании пили и знали, что и другие употребляли алкоголь. В какой-то момент решили поехать на Кихну, за руль сел 28-летний мужчина.

Средством передвижения был микроавтобус или фургон Opel Vivaro, в салоне которого три сиденья. Кроме водителя, в салоне сидели 47-летний и 54-летний мужчины. Багажное отделение фургона было отделено от салона стеклом, и в части фургона ехали еще три человека: 41-летний мужчина, 51-летняя женщина и 60-летний мужчина.

В части багажного отделения сидений не было.

На микроавтобусе в 12 часов приехали в порт и въехали на стоявший там паром на Кихну. Однако паром должен был отплыть только через несколько часов, и работник судна попросил машину уехать.

После этого водитель сдал назад с парома и выехал прямо в порту на морской лед. Официальной ледовой дороги в этом месте не было. При осмотре места происшествия полицейский описывал покрытые водой пятна на морском льду.

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Примерно в 500 метрах от берега передняя часть микроавтобуса провалилась под лед, весь микроавтобус утонул в течение нескольких минут.

Все двери автомобиля были заперты, в том числе боковая дверь багажного отделения. Ехавший в багажном отделении мужчина помоложе разбил ногами окно заднего люка фургона, и через него выбрались все три находившихся в заднем отделении машины человека.

Находившиеся в салоне мужчины из машины не выбрались.

Выезд на лед видел работник порта, который позвонил по телефону экстренной помощи и вызвал на помощь судно на воздушной подушке, с помощью которого удалось спасти жизнь выбравшимся из багажного отделения 41-летнему мужчине и 51-летней женщине. По прибытии судна спасшиеся были на крыше автомобиля, примерно по грудь в воде.

Третьим выбравшегося из автомобиля мужчину не нашли.

Тела троих погибших в салоне мужчин подняли на поверхность в тот же день в ходе полицейской операции, чтобы достать их из салона, водолазам пришлось разбить окна утонувшего микроавтобуса. Четвертого погибшего водолазам в течение первых двух дней в микроавтобусе и поблизости от него найти не удалось, и поиски прекратили. Его тело нашли и подняли на поверхность добровольцы 15 февраля.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у водителя микроавтобуса алкогольное опьянение, которое значительно превышает предел уголовно наказуемого опьянения. Алкоголь употребляли все находившиеся в микроавтобусе люди.

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Расследование прекращено: водитель провалившегося под лед микроавтобуса был пьян, он погиб

11.04.2018
Полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное дело, в рамках которого расследовали инцидент, в ходе которого 6 февраля поблизости от порта Муналайд на море провалился под лед микроавтобус. Тогда спаслись два человека и погибли четыре, в числе последних управлявший микроавтобусом молодой мужчина.
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