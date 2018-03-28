Расследование обстоятельств смерти застреленного на площади Вабадузе Яануса Кяэрманна завершено

В конце октября прошлого года в Таллинне на площади Вабадузе 33-летний Яанус Кяэрманн с двумя ножами напал на полицейских, которые сделали предупредительные выстрелы из служебного оружия и после этого выстрелили в мужчину. Раненый Кяэрманн умер в тот же день в больнице. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начали уголовное производство, которым руководила Пыхьяская окружная прокуратура. На сегодняшний день прокуратура решила прекратить производство, то есть в действиях полицейских никаких нарушений не обнаружено.

Постановление о прекращении производства можно еще в течение 10 дней обжаловать в Госпрокуратуру, до тех пор оно не вступит в силу.

По словам руководителя досудебного производства старшего прокурора Саскии Каск, установили, что около 11 часов мужчина двинулся из своего места жительства в Старый город и затем на площадь Вабадузе, будучи босиком и держа в обеих руках по ножу. В Центр тревоги поступили звонки от 11 очевидцев, которые передали информацию о двигающемся по Старому городу с двумя ножами мужчине. Собранные доказательства подтвердили, что первым прибывший на место происшествия полицейский патруль неоднократно давал мужчине устные приказы бросить ножи на землю.

У полицейских было 5 секунд, чтобы среагировать

"Мужчина приказам не подчинился, а побежал, размахивая ножами, в сторону полицейских. Сначала сделали три предупредительных выстрела в воздух, но мужчина продолжил бежать, размахивая ножами, в сторону полицейских. После этого полицейский произвел следующий выстрел в сторону нападавшего, который попал мужчине в область туловища", — пояснила старший прокурор Саскиа Каск. "В ходе производства установили, что события с того момента, как мужчина побежал в сторону полицейских, до того, как в него выстрелил второй полицейский, произошли в течение примерно 5 секунд, что означает, что у полицейских было чрезвычайно мало времени, чтобы среагировать", — добавила прокурор.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он в тот же день умер. Экспертиза установила, что мужчина не употреблял алкоголь или наркотики.

Психиатр: если человек в таком состоянии, от слов толку нет

В уголовном производстве высказал мнение судебный врач-психиатр, по оценке которого, у напавшего на полицейских мужчины было углубляющееся психическое расстройство, из-за чего у него был высокий риск представляющего опасность для него самого и других людей поведения. Также судебный врач-психиатр посчитал, что поведение такого человека не корректируется под влиянием внешних стимулов, в том числе словесных обращений и предупредительных мер. Проверенные в уголовном деле обстоятельства подтвердили факт, что действия полицейских были правомерными. Речь идет о требующей очень быстрого принятия решения чрезвычайно опасной ситуации, где для защиты своей жизни другое средство выбрать было бы невозможно.