Распространяются опасные для жизни "игры", когда дети перебегают дорогу перед поездом или машиной

Среди детей набирают популярность опасные для жизни "игры", в которых, например, пробегают перед движущимися транспортными средствами. К сожалению, некоторые дети не боятся даже поездов.

В конце прошлой недели в социальной сети получил большой резонанс пост одной женщины, где она описала, что в прошлую пятницу около 17 часов заметила в Кейла поблизости от железнодорожного переезда четверых мальчиков.

"На светофоре горел красный свет и поезд должен был подойти с минуты на минуту, но мальчики не выказывали никакого желания уйти с железной дороги. Они только сошли с рельсов и остались сразу рядом с рельсами, один из них вытащил из кармана телефон", — отметила женщина. Когда поезд приблизился, один из мальчиков, по ее словам, прыгнул через рельсы на другую сторону. Обратно ребенок прыгнул в последнюю секунду, когда до столкновения с поездом оставался краткий миг. Женщина пошла поговорить с детьми, но мальчиков критика не волновала. "Для них я, конечно, была каким-то бесполезным деятелем, который пришел им мешать своими упреками".

Веб-констебль Маарья Пунак сказала Delfi, что пост передали местным региональным полицейским, которые исходя из него смогут придумать свой план действий. "В случае такой деятельности молодых людей речь идет об опасном для жизни и глупом поведении. Если кто-то из молодых людей возразит, что это его личное дело, как он пересекает железную дорогу, то в Законе о дорожном движении четко указано требование, что железную дорогу нельзя пересекать с промедлением, и значит таким поведением совершают нарушение закона", — говорит она и добавляет: "Если молодые люди этого не понимают, то я советую вызвать полицию, которая может более подробно разъяснить им данный закон и прекратить опасную деятельность на железной дороге. Вмешательством вы можете спасти чье-то здоровье или жизнь".

К сожалению, это не единственная такая "игра", которая распространяется в последнее время. Например, полиция получала сообщения о случаях, когда на улице или на шоссе пробуют "игру", которая в интернете известна под названием "Беги или умри". По сути тогда пробегают перед движущимся транспортным средством. За границей есть сообщения и о последовавших несчастных случаях.

Пунак советует родителям поговорить со своими детьми об опасностях таких "игр". "Если ребенок услышит от матери или отца аргументированную причину, почему такие действия опасны, то намного больше вероятность, что ребенок сможет под социальным давлением отказаться играть".

По словам Пунак, важно, чтобы если взрослые заметят проблему, они осмеливались спросить совета. "Помощь могут оказать работник службы защиты детей или социальный работник, психолог, а также полицейские".