Раненный на парковке центра Ülemiste мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии

Мужчина, который был ранен ножом на парковке торгового центра Ülemiste и двинулся оттуда в Таллиннский аэропорт, находится в тяжелом состоянии в больнице. По первоначальным данным, мужчину ударили ножом на парковке аэропорта, но на самом деле поножовщина произошла на парковке Ülemiste.

Пресс-секретарь полиции Сейко Куйк сказал Delfi, что вчера вечером около 17 часов сообщили, что в Таллинне на парковке торгового центра Ülemiste произошел конфликт между тремя знакомыми между собой мужчинами.

В ходе ссоры ударили ножом 28-летнего мужчину, который вместе со знакомым, который не ранил его, двинулся дальше в сторону Таллиннского аэропорта. С парковки аэропорта раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранивший его мужчина сбежал еще в Юлемисте, но полицейские быстро выяснили личность подозреваемого и спустя полтора часа задержали в качестве подозреваемого 28-летнего мужчину.