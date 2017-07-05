Раненные на Коплиских линиях охранники поправляются, их жизнь вне опасности

В воскресенье в Копли в ходе стрельбы пострадали двое охранников. По данным Delfi, они успешно поправляются и, очевидно, одного из них скоро отпустят домой. Преступник же по-прежнему в бегах.

На вопрос, мог ли стрелявший быть известен полиции в связи с прежними нарушениями, пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала сегодня, что рабочие версии еще проверяют и конкретного подозреваемого еще нет.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, пока известно только, что стрелял мужчина старшего возраста.