Раненные на Коплиских линиях охранники поправляются, их жизнь вне опасности

В воскресенье в Копли в ходе стрельбы пострадали двое охранников. По данным Delfi, они успешно поправляются и, очевидно, одного из них скоро отпустят домой. Преступник же по-прежнему в бегах.
На вопрос, мог ли стрелявший быть известен полиции в связи с прежними нарушениями, пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала сегодня, что рабочие версии еще проверяют и конкретного подозреваемого еще нет.
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, пока известно только, что стрелял мужчина старшего возраста.
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