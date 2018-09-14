Ранее сбегавший пациент дома призрения Валкла совершил очередную попытку побега, избив до крови женщину

Согласно данным Delfi, в этот рах Андрус избил работающую в доме призрения женщину металлическим предметом, в результате чего у нее открылось сильное кровотечение в районе головы. Другому сотруднику учреждения удалось остановить его побег.

Представитель AS Hoolekandeteenused подтвердил Delfi, что в ночь на пятницу в доме призрения Валкала произошла попытка побега, которую удалось предотвратить. В процессе пострадал один сотрудник, и ему вызвали скорую помощь. Детали побега представитель подтвердить отказался.

Этот же пациент совершил успешную попытку побега 18 августа. Согласно первоначальным данным, пациент ударил охранника, забрал у него электронную карту от двери и сбежал. Позже мужчину задержала полиция и вернула в дом призрения.

Полиция подтвердила, что данный пациент и раньше не раз сбегал из учреждения. Согласно данным Delfi, Андрус — тот самый пациент, что пять лет назад при побеге напал на человека, который погиб через пару месяцев.