14.09.2018, 16:11

Ранее сбегавший пациент дома призрения Валкла совершил очередную попытку побега, избив до крови женщину

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rus.delfi.ee
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Valkla.Hooldekodu
Valkla hooldekoduFoto: Vallo Kruuser

В августе из дома призрения в Валкла, избив охранника и забрав его ключи, сбежал глухой пациент по имени Андрус. Это была его не первая попытка побега и, как оказалось, не последняя. В этот тоже не обошлось без пострадавших.

Согласно данным Delfi, в этот рах Андрус избил работающую в доме призрения женщину металлическим предметом, в результате чего у нее открылось сильное кровотечение в районе головы. Другому сотруднику учреждения удалось остановить его побег.

Представитель AS Hoolekandeteenused подтвердил Delfi, что в ночь на пятницу в доме призрения Валкала произошла попытка побега, которую удалось предотвратить. В процессе пострадал один сотрудник, и ему вызвали скорую помощь. Детали побега представитель подтвердить отказался.

Этот же пациент совершил успешную попытку побега 18 августа. Согласно первоначальным данным, пациент ударил охранника, забрал у него электронную карту от двери и сбежал. Позже мужчину задержала полиция и вернула в дом призрения.

Полиция подтвердила, что данный пациент и раньше не раз сбегал из учреждения. Согласно данным Delfi, Андрус — тот самый пациент, что пять лет назад при побеге напал на человека, который погиб через пару месяцев.

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