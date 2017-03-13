Работник отделения полиции Кярдла задержан пьяным за рулем

В воскресенье вечером у старшего пограничника, стоявшего в очереди на паром в апорту Рохукюла за рулем личного автомобиля, зафиксировали опьянение.

В воскресенье около 18 часов в Центр тревоги дважды сообщили о водителе с подозрительной манерой езды в Ляэнемаа в порту Рохукюла. Полиция обнаружила соответствующую описанию машину в очереди на направляющийся на Хийумаа паром, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

На месте водителя стоявшего в очереди автомобиля Volkswagen сидел 50-летний мужчина. Помимо него в машине больше людей не было. При проверке у мужчины зафиксировали опьянение и выяснилось, что речь идет о старшем пограничнике, работающем в Кярдласком отделении полиции, который в тот момент не исполнял служебные обязанности и использовал личный автомобиль.

По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, речь идет об очень серьезном случае и он предложил мужчине покинуть должность.

"То, что человек осознанно принимает решение и после употребления алкоголя садится за руль автомобиля, — безответственно и непозволительно. То, что этот поступок совершил член организации, один из приоритетов которой — увеличение безопасности движения, указывает, что его ценности и установки не подходят для работы в полиции", — сказал Кыплас.

Для проверки возможного вождения в пьяном виде начинают дисциплинарное производство, главная цель которого — найти доказательства того, управлял мужчина машиной или нет. Производство проводит бюро внутреннего контроля.