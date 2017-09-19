Работающие в Швеции эстонские строители избили коллегу до смерти

Эстонцы, избившие до смерти коллегу, якобы попытались направить скорую помощь в лес, хотя в действительности пострадавший мужчина находился рядом с ними, в багажнике автомобиля, пишет Õhtuleht.

На данный момент все взятые под стражу подозреваемые отпущены на свободу.

По данным шведской газеты Aftonbladet, в субботу, около трех часов дня, в пригород Стокгольма была вызвана скорая помощь. Прибыв на место, медики увидели четырех мужчин, которые попытались направить их в лес, так как там, по утверждению мужчин, находился пострадавший человек.

Тем не менее, работники скорой помощи обнаружили в багажнике припаркованной рядом машины тяжело травмированного мужчину.

Полиция считает, что мужчины пытались ввести в заблуждение медицинских работников.

Как подтверждает Министерство иностранным дел ЭР, пострадавший мужчина, житель Эстонии, умер в ночь на воскресенье в больнице.

Шведская полиция задержала в субботу по подозрению в убийстве шестерых человек. Четверых освободили из-под стражи в воскресенье утром, двух других — в обед. Подозрения недостаточно сильны, чтобы держать шестерых под стражей.

Полиция пока не уверена, имело место преступление или несчастный случай.

”Я не могу сказать, с чем именно мы имеем дело, — сказал инспектор полиции Южного Стокгольма Даниель Лефгрен газете Aftonbladet. — Надо дождаться результатов вскрытия.

В воскресенье было допрошено еще четыре человека.

По словам беседовавшей с Õhtuleht женщины, избившие человека мужчины, также являются эстонцами. ”Точные обстоятельства происшедшего я не знаю, но молодые люди были знакомы между собой, большинство из них работает на стройке. Дом на улице Себринкен в субботу был оцеплен, долго работали следователи и эксперты”, — сказала женщина Õhtuleht.