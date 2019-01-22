Пярнуский уездный суд наказал женщину, которая била своих детей

Согласно обвинению, женщина на протяжении лет неоднократно била кулаком, ногой или ремнем своего 14-летнего ребенка, также она таскала за волосы и била своего 10-летнего ребенка. Суд на вчерашнем заседании утвердил заключенное между прокуратурой и женщиной соглашение о наказании, по которыму женщину признали виновной и назначили наказание в виде условного заключения на один год с испытательным сроком один год и четыре месяца с подчинением требованиям криминального попечительства. Из срока условного заключения вычитается два дня, когда женщина была задержана в качестве подозреваемой.

"На протяжении испытательного срока с криминальным попечительством женщина должна пройти обучающую социальным навыкам программу, которую выберет ее криминальный попечитель. Вдобавок семьей продолжит активно заниматься служба защиты детей и за детьми будут наблюдать", — сказала Ляэнеский окружной прокурор Элийза Соммер.