Пярнуский грабитель казино получил условный срок

Суд приговорил ограбившего два казино 32-летнего Самуэля к пятилетнему условному сроку.

Наказание не будет приведено в исполнение, если осужденный не совершит в течение пятилетнего испытательного срока нового преступления. Вдобавок Самуэль должен оплатить расходы на производство и экспертизу, которые составляют около 800 евро.

Согласно обвинению, в октябре 2009 года и в октябре 2010 года Самуэль угрожал работникам двух казино в Пярну похожим на оружие предметом и, воспользовавшись испугом работников казино, забрал из кассы лежавшие там наличные деньги в общей сложности на сумму около 400 евро.

В декабре 2009 года Самуэль также угрожал кассиру одного продуктового магазина, но преступление осталось не доведенным до конца, поскольку касса не открылась.

Расследование перечисленных преступлений сначала прекратили за отсутствием доказательств, но полученная в 2015 году новая информация позволила возобновить производства и отдать обвиняемого под суд.