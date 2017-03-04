Пьяный водитель врезался в дерево: двое пострадавших

В пятницу утром в волости Анстла в Вырумаа управляемый мужчиной в состоянии алкогольного опьянения Audi врезался в дерево, в результате чего пострадал как сам водитель, так и находившийся в салоне пассажир.

Авария произошла в 10:13 на 2 км шоссе Антсла-Хаабсааре, где употребивший спиртное 50-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Audi 80, съехал с дороги и врезался в дерево.

С места аварии в Северо-Эстонскую больницу были доставлены сам водитель транспортного средства и его пассажир — 39-летний мужчина.