Пьяный водитель BMW без прав разбился в Таллинне с двумя девушками

Вечером в воскресенье, 18 февраля, нетрезвый молодой человек за рулем автомобиля BMW попал в Таллинне в ДТП, в результате которого в больнице оказались как сам водитель, так и двое пассажирок — девушки в возрасте 18 и 20 лет, пишет rus.err.ee.

Авария произошла в воскресенье в 17:25, сообщила 19 февраля пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав на управление транспортным средством за рулем автомобиля BMW 525D на улице Каларанна теэ в Таллинне наехал на бордюрный камень с правой стороны дороги.

В результате водитель потерял управление автомобилем, который вылетел на левую сторону дорогу и врезался в фонарный столб.

Сам водитель и две пассажирки — девушки в возрасте 18 и 20 лет — были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.