Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека

Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека.
Как сообщила Delfi полиция, около семи часов вечера на 14 километре шоссе Куусалу-Леэзи столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. Согласно данным, водитель Mercedes потерял контроль и врезался в Hyundai, который ждал, чтобы совершить поворот направо с боковой дороге.
В результате столкновения скончалась пассажирка Hyundai, водитель же был доставлен в больницу. Таммека же Mercedes сбежал с места ДТП, не вызвав помощь.
Примерно через час гонщика поймали с помощью полицейских собак в паре километров от места инцидента. Согласно первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.
Он был задержан и доставлен в участок. Было инициировано уголовное производство.