29.08.2018, 13:00

Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека

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rus.delfi.ee
EST 3
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека.

Как сообщила Delfi полиция, около семи часов вечера на 14 километре шоссе Куусалу-Леэзи столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. Согласно данным, водитель Mercedes потерял контроль и врезался в Hyundai, который ждал, чтобы совершить поворот направо с боковой дороге.

В результате столкновения скончалась пассажирка Hyundai, водитель же был доставлен в больницу. Таммека же Mercedes сбежал с места ДТП, не вызвав помощь.

Примерно через час гонщика поймали с помощью полицейских собак в паре километров от места инцидента. Согласно первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.

Он был задержан и доставлен в участок. Было инициировано уголовное производство.

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