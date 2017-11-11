Пьяный посетитель бара назвался боксером и попытался напасть на охранников, а затем сел в BMW и уехал

Заснувший в баре и выдворенный оттуда нетрезвый мужчина сел за руль своего автомобиля BMW и поехал. При помощи охранников G4S полиции удалось задержать водителя, сообщает пресс-служба фирмы.

В ночь на четверг, 9 ноября, в 02:54 G4S поступил вызов в бар, находящийся в центре Таллинна. Прибывшие на место охранники увидели двух нетрезвых мужчин, заснувших за столиком, и разбудили их.

Один из нарушителей порядка ушел из бара, второй отказался последовать его примеру. Сказав, что он боксер, мужчина пригрозил напасть на охранников. Сотрудники G4S попросили его покинуть бар, и в итоге мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ушел.

Охранники заметили, что мужчина садится в автомобиль, и напомнили ему, что вести машину в нетрезвом состоянии нельзя. Некоторое время мужчина сидел в машине и слушал музыку. Охранники G4S решили понаблюдать за его действиями. Когда он завел мотор и поехал, охранники попытались остановить его, однако им это не удалось. Они сообщили о нетрезвом водителе в полицию и поехали за нарушителем на патрульных автомобилях.

Вскоре охранники увидели полицейский патруль и фарами дали стражам порядка сигнал. Полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение.