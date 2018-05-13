Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки

Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями.

Одним из участников ссоры оказался 43-летний полицейский Идаской префектуры, находившийся не при исполнении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он был доставлен на вытрезвление.

Обнаруженный на месте происшествия стартовый пистолет был взят на хранение, а служебная собака дебошира также изъята. В результате случившего никто не пострадал.