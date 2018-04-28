28.04.2018, 15:48

Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево


rus.delfi.ee
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Saaremaal jäi kadunuks 83 aastane Melissa Kuusk, otsingud
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Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.

В субботу около 7.50 часов полиция получила сообщение о том, что в деревне Кадарбику Ляэне-Нугулаского уезда автомобиль врезался в дерево и загорелся. На сообщение отреагировали полицейские, спасатели и скорая помощь и обнаружили на месте происшествия горящий автомобиль Opel Caravan, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Находившимся в автомобиле несовершеннолетним, 17-летнему юноше, который управлял автомобилем, и пассажиру, 16-летней девушке, удалось после столкновения с деревом самостоятельно выбраться из автомобиля и вызвать помощь. Медики осмотрели их, подростки повреждений не получили, у юноши обнаружено опьянение. По предварительной информации, юноша своевольно взял автомобиль друга. Для выяснения всех обстоятельств начато делопроизводство. Подростки переданы родителям.

"Хотя в данном происшествии подростки физически не пострадали, это ДТП могло закончиться очень трагически и причинить боль очень многим людям", — сказал лейтенант полиции Хаапсалуского отделения полиции Ивар Лялл. "Никогда нельзя разрешать своему близкому человеку или другу садиться за руль в нетрезвом виде и никогда нельзя садиться в машину к такому водителю".

Лялл напоминает, что подросткам в возрасте до 18 лет запрещено не только употреблять алкоголь, но даже иметь при себе алкоголь в закрытой таре.

"Такой запрет действует ради защиты здоровья и жизни самих подростков. К сожалению, мы часто видим, что этот запрет игнорируют взрослые люди, которые готовы купить или предложить подросткaм алкоголь, не заботясь о том, какие последствия могут быть для подростка. Такое поведение крайне безответственно и наказуемо", — сказал полицейский.

В 2018 году в Ляэнемаа произошло три ДТП, в которых пострадало пять человек. По вине нетрезвых водителей в уезде произошло два ДТП, в них пострадало трое человек.

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Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево

28.04.2018
Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.
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