Пьяный пассажир парома заснул на диване и отказался сходить на берег

В понедельник вечером на паром в Куйвасту пришлось вызвать полицию, так как употребивший алкоголь и заснувший на диване мужчина отказывался покидать судно.

Полиция получала сообщение с курсирующего на линии Виртсу-Куйвасту парома Hiiumaa в 19:26, пишет Meie Maa. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прилег на диван возле магазина и по прибытию в Куйвасту не захотел вставать. Пассажир лежал на диване босиком, обувь стояла рядом на полу.

”Находившийся недалеко от города Курсессааре патруль выехал на место и доставил 39-летнего мужчину туда, куда он направлялся”, — сказал руководитель патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк.

Поскольку мужчина не вел себя агрессивно и не представлял из себя угрозы для окружающих, стражи правопорядка посчитали нецелесообразным помещать его в арестантский дом на вытрезвление.