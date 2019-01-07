Пьяный мужчина заблудился в лесу: его жизнь спас звонок в центр тревоги и кнопочный телефон

Из-за алкогольного опьянения речь звонившего была непонятной. Он сообщил, что находится предположительно в районе Рахумяэ в Пылвамаа. Заряд аккумулятора на телефоне мужчины заканчивался. Мужчина отметил, что он устал и чувствует себя неважно, а погода плохая.

Геолокация показала, что мужчина находится не там, где предполагает, и на место были направлены патрули. Сначала поиски результатов не дали. Мужчина, который оставался на связи с диспетчером, сказал, что видит впереди здание, в котором горит свет. Диспетчер велел ему подойти к дому, но он решительно отказался беспокоить чужих людей и вторгаться в частную собственность. Местонахождение мужчины по-прежнему оставалось неизвестным. Поскольку телефон у него был старой модели с кнопками, то аккумулятор все еще держал заряд, благодаря чему удавалось поддерживать непрерывную связь с диспетчером.

Через час после поступления звонка патрульные все же нашли мужчину недалеко от деревни Вяйке-Веэрксу и доставили его домой, где его ждала жена.

Руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что полиции, к сожалению, часто приходится иметь дело с заблудившимися пьяными людьми. ”Большая часть находящихся в тяжелом опьянении людей не осознает серьезность ситуации и не обращается за помощью. А потом уже поздно”, — отмечает он. Страж порядка настоятельно рекомендует не передвигаться в пьяном состоянии, и по возможности прибегнуть к помощи трезвого водителя, или выспаться в гостях, где человек находился и употреблял алкоголь.