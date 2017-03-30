Пьяный капитан чуть не разбил эстонское судно о берег Швеции

В Швеции судят капитана эстонского судна Helt, который будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения чуть не разбил корабль о шведский берег.

Ночью 10 марта грузовое судно Helt вместимостью в 2100 тонн, которое направлялось из Риги в Стокгольм, отклонилось от своего маршрута, направившись в сторону побережья населенного пункта Рюдебекк .

Служба управления движением судов заметила странное поведение корабля и попыталась связаться с ним, но никто не ответил. Служба сообщила о ведущем себя странно судне шведской береговой охране, которая выслала два патрульных корабля, пишет Maritime Executive.

В последний момент корабль повернул, избежав столкновения с берегом. После этого Helt проследовал дальше на северо-восток в сопровождении береговой охраны. Когда судно прибыло в порт Хельсингборга, патруль провел проверку команду.

В рапорте указано, что в кабине капитана стоял сильный запах алкоголя, а сам капитан сидел на диване: ”Он был, несомненно, пьян — красные глаза, раскрасневшееся лицо, а дыхание воняло алкоголем”.

У капитана выявили степень опьянения в 1,83 промилле. Он признался, что выпил более пол-литра водки, что подтвердила почти пустая бутылка водки, которую патруль нашел на корабле. Мужчину увели с корабля и взяли под стражу.

В суде капитан признал свою вину и раскаялся. Прокурор считает, что за управление судном в состоянии опьянения мужчину нужно наказать как минимум тюремным сроком в несколько месяцев, суд же пока не вынес окончательное решение.