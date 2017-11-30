Пьяный эстонец залез в индийском Ченнаи на крышу поезда и хотел уехать на родину

В индийском городе Ченнаи в ночь на среду пьяный гражданин Эстонии залез на крышу стоявшего на центральной железнодорожной станции поезда и пытался схватиться за линию электропередач.

Издание Times of India пишет, что эстонцу связали веревкой руки и на тачке для багажа транспортировали с перрона ко входу станции. Инцидент произошел в 02:40.

”Мужчина хотел уехать обратно в Эстонию. Похоже, он разгуливал босиком и с поврежденным лицом. Когда охрана станции положила его на тачку, он был практически в бессознательном состоянии, но потом все же встал”, — описывает очевидец. После этого эстонец стал спрашивать у прибывших на место полицейских сигареты.

”Мужчина был пьян и не мог говорить. Мы передали его полиции”, — рассказал один из работников станции и добавил, что, согласно чекам в кошельке, мужчина остановился в хостеле YMCA.

”Мы попросил работников хостеля позаботиться о нем. Расследования не будет, так как он не совершил никакого преступления”, — отметили в полиции.