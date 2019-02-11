11.02.2019, 11:40

Пьяный эстонец устроил драку на борту летевшего в Германию самолета

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rus.delfi.ee
EST 24
Ryanair
RyanairFoto: Siim Lõvi

В пятницу вечером из Таллинна в аэропорт Веце поблизости от Дюссельдорфа вылетел самолет Ryanair, находившемуся на борту которого эстонцу при посадке пришлось вызвать полицию.

Вызванная в аэропорт Веце полиция сообщила Delfi, что на прибывшем из Таллинна самолете завязалась драка между 21-летним эстонцем и оставшимся неизвестным мужчиной.

"Бортовому персоналу не удалось разнять драку, поэтому навстречу самолету вызвали полицию", — сообщила обслуживающая аэропорт полиция Клеве.

Полиция в аэропорту установила личность начавшего драку молодого эстонца, а также зафиксировала, что мужчина был пьян. Начали полицейское производство.

Полиции не удалось установить личность второго участника драки или взять показания у свидетелей.

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