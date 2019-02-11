Пьяный эстонец устроил драку на борту летевшего в Германию самолета

Вызванная в аэропорт Веце полиция сообщила Delfi, что на прибывшем из Таллинна самолете завязалась драка между 21-летним эстонцем и оставшимся неизвестным мужчиной.

"Бортовому персоналу не удалось разнять драку, поэтому навстречу самолету вызвали полицию", — сообщила обслуживающая аэропорт полиция Клеве.

Полиция в аэропорту установила личность начавшего драку молодого эстонца, а также зафиксировала, что мужчина был пьян. Начали полицейское производство.

Полиции не удалось установить личность второго участника драки или взять показания у свидетелей.