Пьяный эстонец устроил драку на борту летевшего в Германию самолета

В пятницу вечером из Таллинна в аэропорт Веце поблизости от Дюссельдорфа вылетел самолет Ryanair, находившемуся на борту которого эстонцу при посадке пришлось вызвать полицию.
Вызванная в аэропорт Веце полиция сообщила Delfi, что на прибывшем из Таллинна самолете завязалась драка между 21-летним эстонцем и оставшимся неизвестным мужчиной.
"Бортовому персоналу не удалось разнять драку, поэтому навстречу самолету вызвали полицию", — сообщила обслуживающая аэропорт полиция Клеве.
Полиция в аэропорту установила личность начавшего драку молодого эстонца, а также зафиксировала, что мужчина был пьян. Начали полицейское производство.
Полиции не удалось установить личность второго участника драки или взять показания у свидетелей.