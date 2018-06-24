Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников

Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу.

Тяжелое ДТП произошло и в 23:30 на перекрестке Уссимяэ теэ и Нарвского шоссе в Таллинне, где 33-летнего мужчину сбил автомобиль.

Чуть позже полуночи в Маарду в результате разведения гриля загорелась стена одного из домов. Примерно в это же время спасатели получили сообщения о пожаре в гараже в деревне Уусклюла в волости Йыэляхтме, а вечером — о возгорании будки на авторынке на Кадака теэ в Таллинне и днем — о загоревшихся вещах в коридоре дома на улице Окса в Таллинне.

Вчера полиция задержала 3 водителей с признаками наркотического опьянения и 61 водителя в признаками употребления алкоголя.

В 05:00 в деревне Тайксе в Ярвамаа 32-летняя женщина на BMW вылетела в кювет. Также вчера утром и днем на дрогах пострадали еще несколько человек. Женщину доставили в больницу.

В 12:00 на перекрестке Вабаыхумуузеуми теэ, 19 и улицы Лыука 79-летний мужчина на автомобиле Škoda Superb съехал с дороги и врезался в ограждение и столб. Мужчину доставили в больницу.