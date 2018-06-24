24.06.2018, 09:25

Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников

 (21)
rus.delfi.ee
EST 6
Politsei kontrollib autojuhte
Politsei kontrollib autojuhteFoto: Kenno Soo

Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу.

Тяжелое ДТП произошло и в 23:30 на перекрестке Уссимяэ теэ и Нарвского шоссе в Таллинне, где 33-летнего мужчину сбил автомобиль.

Чуть позже полуночи в Маарду в результате разведения гриля загорелась стена одного из домов. Примерно в это же время спасатели получили сообщения о пожаре в гараже в деревне Уусклюла в волости Йыэляхтме, а вечером — о возгорании будки на авторынке на Кадака теэ в Таллинне и днем — о загоревшихся вещах в коридоре дома на улице Окса в Таллинне.

Вчера полиция задержала 3 водителей с признаками наркотического опьянения и 61 водителя в признаками употребления алкоголя.

В 05:00 в деревне Тайксе в Ярвамаа 32-летняя женщина на BMW вылетела в кювет. Также вчера утром и днем на дрогах пострадали еще несколько человек. Женщину доставили в больницу.

В 12:00 на перекрестке Вабаыхумуузеуми теэ, 19 и улицы Лыука 79-летний мужчина на автомобиле Škoda Superb съехал с дороги и врезался в ограждение и столб. Мужчину доставили в больницу.

В 13:26 на Палдиском шоссе 69-летний мужчина на Dacia Logan во время разворота столкнулся с мотоциклом, которым управлял 32-летний мужчина. Последний был доставлен в больницу.

В 13:45 на Яянитуле теэ на Сааремаа 41-летний мужчина на Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в дерево.

Полиция напоминает, что во время летних праздников следует знать меру как при употреблении алкоголя, так и при выборе скорости, а использование ремня безопасности может спасти жизнь!

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников

24.06.2018
Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО. "Алые паруса-2018": Смотрите, как прошла самая незабываемая ночь в Санкт-Петербурге

24.06.2018
Сегодня ночью в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное шоу “Алые паруса”, аналогов которому нет нигде в мире. Самый главный выпускной России собрал несколько сот тысяч человек на набережной Невы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Германия вырвала победу в меньшинстве на последних секундах

23.06.2018
Первую победу на чемпионате мира по футболу одержала сборная Германии. Действующие чемпионы мира на последних секундах вырвали в Сочи победу в меньшинстве у Швеции - 2:1 (0:1). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого драматичного поединка.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

Выпил латвийское пиво — а банку куда? Трансграничная торговля перенесла эстонскую систему переработки тары на 13 лет назад

23.06.2018
Проблема, вызванная ростом приграничной торговли алкоголем: скопления тары стали такими большими, что, если пару лет назад Эстония являлась примером по переработке тары для многих стран, то теперь по количеству тары, которая становится мусором, мы вернулись в давние времена.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет

23.06.2018
Сегодня на параде в честь Дня победы на Таллиннском певческом поле президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь. Публикуем перевод речи президента в полном объеме.
Подробнее

На параде потеряли сознание семь человек, одну женщину доставили в больницу

23.06.2018
На сегодняшнем параде в честь Дня победы упали в обморок семь человек, один из них из числа зрителей. Одну маршировавшую на параде женщину также доставили в больницу, но около 17 часов ее уже отпустили из больницы.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Гибель животных во имя футбола. Стоит ли он того?

23.06.2018
В преддверии Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, улицы 11 городов очищали от бездомных кошек и собак. Их убивали, травили, отвозили в так называемые приюты, где от них через несколько дней избавляются. По интернету распространяются фотографии и видеоролики с убитыми животными, на которых собаки лежат в лужах крови или завернуты в мешки из-под мусора.
Подробнее