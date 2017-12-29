29.12.2017, 17:19

Пьяные полицейские съехали на автомобиле в кювет. Трудовые отношения с ними приостановлены

 (45)
rus.delfi.ee
EST
Пьяные полицейские съехали на автомобиле в кювет. Трудовые отношения с ними приостановлены
Foto: Veiko Vares

29 декабря в 1.44 ночи Центр тревоги получил сообщение об автомобиле, съехавшем в кювет в волости Хяэдемеэсте на 142-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

В автомобиле Volvo находилось двое человек в алкогольном опьянении, чиновники полиции 29 и 24 лет. Один из находившихся в автомобиле чиновников подозревается в управлении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль не являлся служебным транспортным средством, ДТП произошло не в рабочее время, люди в ДТП не пострадали. По данному происшествию начато уголовное делопроизводство.

Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас сказал, что в отношении чиновников начато дисциплинарное делопроизводство и трудовые отношения с ними приостановлены. "Случившееся достойно крайнего сожаления и недопустимо. Полиция каждый день делает свою работу для того, чтобы всем нам было безопасно на наших дорогах. Обязанность полицейского быть примером как выполняя свои служебные обязанности, так и в нерабочее время", — сказал Кыплас.

Все точные обстоятельства будут выяснены в ходе делопроизводства, которым руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

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