06.12.2018, 12:21

Пьянки и гулянки. С горевшим ночью домом в Кадриорге уже давно были проблемы

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в доме не было дымовых датчиков!
rus.delfi.ee
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Põleng Kollane tn 9
Põleng Kollane tn 9Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на улице Коллане в Кадриорге сгорел деревянный дом, а в пожаре погибли два человека. С частью жителей дома уже давно были проблемы.

Житель соседнего дома рассказал Delfi, что в квартире, в которой ночью начался пожар, погибли двое, а четверо были отправлены в больницу, постоянно проходили пьянки. В среду вечером там имело место очередное застолье с распитием спиртного.

По словам соседа, в теплое время гулянки устраивали во дворе между двумя домами. Он уверен, что это был лишь вопрос времени, когда в этом доме что-то произойдет.

Над проблемной квартирой проживали мужчина и женщина, с которыми проблем не было, как говорит сосед. При пожаре это женщина пострадала, и ее отвезли в больницу. Мужчины же не было дома, так ка кон работает дальнобойщиком и находится в отъезде. Ему сообщили о случившемся.

Пожар не затронул квартиры в другой части дома. по словам соседа, в верхней вообще никто не живет.

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По словам соседа, за квартиру, в которой произошел пожар, аренду владельцу платил город, то есть это была социальная квартира.

Управа района Кесклинн предложит пострадавшим в пожаре в Кадриорге жилье

По словам старейшины района Кесклинн, пострадавшие сегодня ночью в пожаре в Кадриорге люди с помощью управы района получат временное жилье, сообщает управа.

”Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы готовы выделить из резервного фонда управы средства, чтобы найти временное жилье пострадавшим в пожаре людям. Также специалисты нашего отдела социального обеспечения готовы предложить им необходимую социальную и психологическую помощь”.

По предварительным данным в доме, в котором произошел пожар, не было дымовых датчиков. Управа района призывает всех жителей обязательно установить у себя дымовой датчик и датчик угарного газа.

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